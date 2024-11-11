В Тучково прошел мастер-класс ко Всемирному дню акварели

Участники познакомились с историей праздника, именами выдающихся художников. Мероприятие прошло в рамках национального проекта Культура.

Затем ребята погрузились в мир красок и ярких цветовых сочетаний. Научились правильно смешивать цвета, получать необычные оттенки. В каждый свой рисунок, дети вложили любовь к природе, свои эмоции, фантазию и конечно, старание. Юным художникам очень понравилось занятие, которое оставило после себя позитивные и добрые впечатления.

Напоминаем, что в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.