В ЦИК России рассказали, как исправить ошибку в бюллетене

Если избиратель допустил ошибку в бюллетене, стоит обратиться к членам УИК, чтобы ему выдали новый. Испорченный бюллетень уничтожат и незамедлительно погасят, сообщает пресс-служба ЦИК России.

Такая же практика работает в других странах — испорченный бюллетень меняют на новый, но в некоторых государствах, например, в Венгрии, Молдове и на Кипре это можно сделать только один раз.

В Польше, Турции и на Филиппинах нужно быть внимательными при заполнении. В этих странах не разрешают заменять бюллетени.

В Чехии, Швеции и Андорре людям не нужно ставить галки. Они сразу выбирают бюллетень с указанием кандидата или партии, кладут его в конверт и опускают в ящик для голосования.

Ранее ЦИК РФ утвердила новый порядок электронного голосования. По нему субъекты смогут сами определять особенности процедуры электронного голосования на региональных выборах.