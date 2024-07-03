ЦИК России утвердил новый порядок электронного голосования

сегодня в 14:47

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила новый порядок электронного голосования. По нему субъекты смогут сами определять особенности процедуры электронного голосования на региональных выборах, сообщает ТАСС .

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что, по новому документу, комиссии каждого субъекта сами будут определять особенности подсчетов голосов избирателей или участников референдумов, и установления результатов голосования, исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и прочих особенностей региона.

По словам Булаева, новый порядок позволит делегировать широкие полномочия, которые не выходят за рамки закона.

«Процедура описана, в рамках этой процедуры могут быть разные вариации, и эти вариации учитывают конкретный опыт конкретного субъекта Российской Федерации, ничего другого нет», — добавил он.

Зампред ЦИК России добавил, что в документе обращают внимание на создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем.