ЦИК России утвердил новый порядок электронного голосования
Фото - © РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила новый порядок электронного голосования. По нему субъекты смогут сами определять особенности процедуры электронного голосования на региональных выборах, сообщает ТАСС.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что, по новому документу, комиссии каждого субъекта сами будут определять особенности подсчетов голосов избирателей или участников референдумов, и установления результатов голосования, исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и прочих особенностей региона.
По словам Булаева, новый порядок позволит делегировать широкие полномочия, которые не выходят за рамки закона.
«Процедура описана, в рамках этой процедуры могут быть разные вариации, и эти вариации учитывают конкретный опыт конкретного субъекта Российской Федерации, ничего другого нет», — добавил он.
Зампред ЦИК России добавил, что в документе обращают внимание на создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем.