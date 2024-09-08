сегодня в 10:08

В центры ЕР не поступало обращений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

Ситуационные центры «Единой России» по наблюдению за выборами не получали обращений, которые могли бы повлиять на результаты Единого дня голосования (ЕДГ) в стране, сообщает пресс-служба политической партии.

Всего во второй день голосования через информационную систему «Наблюдатель» поступило 80 обращений со всей России.

«С учетом проведения 60 основных кампаний такой уровень информационных угроз можно считать низким. По-прежнему, основная масса связана с препятствованием деятельности избирательных комиссий», — заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что в ряде российских регионов явка избирателей превысила результат 2019 года. Так, 52% избирателей проголосовали в Курской области, еще 44% — в Севастополе.

Перминов добавил, что 47,5% граждан отдали голос за своего кандидата в Биробиджане (Еврейская АО). Это вдвое превышает показатель пятилетней давности.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о массовой хакаской атаке на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за время проведения выборов в России.