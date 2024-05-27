В Центральном парке Наро-Фоминска прошел мастер-класс по нейрографике

25 мая в Центральном парке Наро-Фоминска состоялся мастер-класс по нейрографике. Презентацию проекта «НейроКафе» провела сертифицированный специалист Елена Гомина, сообщается на сайте администрации горокруга.

Под ее руководством каждый желающий освоил азы арт-терапии.

«Это работа с нашим подсознанием через рисование. Оно помогает нам достать из подсознания нужную „папочку“ и раскрыть ее. Тогда нейронные сети начинают работать, решая нужные нам задачи: после сеанса каждый наблюдает за собой и за происходящим вокруг, а также видит изменения», — сказала Гомина.

Елена призналась, что в двух словах о нейрографике рассказать невозможно. Лучше каждому попробовать и почувствовать, что это такое.

В этот раз взрослые и дети не только рисовали индивидуальные картины, но и сообща создали коллективный рисунок. Он станет фотозоной на площадке летних мастер-классов по нейрографике, которые пройдут в Центральном парке Наро-Фоминска.

Презентация прошла в формате праздника для всех: с воздушными шарами, угощением и танцами — ребята из группы «Кавер Код» исполнили каверы хитовых песен.

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