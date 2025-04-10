В ЦБ рассказали о новых уловках мошенников

Злоумышленники продолжают активно использовать мессенджеры для звонков и рассылок вредоносных программ и поддельных документов. Основные сценарии остаются прежними. Из нового можно отметить то, что хакеры начали создавать поддельные приложения государственных органов на основе технологии NFC — беспроводной передачи данных на короткие расстояния, сообщил начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов на встрече с журналистами 10 апреля.

NFC-модули есть на многих телефонах: они позволяют расплачиваться в магазинах и снимать деньги в банкоматах. Сначала мошенники под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон NFC-программу. Например, чтобы обезопасить профиль на "Госуслугах", подать заявление на уплату налога или защитить банковские карты. Фальшивые приложения обычно маскируются под мобильный сервис ФНС, Банка России и других ведомств.

После того, как жертва скачивает приложение, ей предлагается «для верификации» приложить банковскую карту к смартфону. У человека создается иллюзия безопасности: ведь он не выдает никому секретную информацию, не вводит данные на неизвестных сайтах. Но в этот момент NFC-модуль передает все реквизиты карты преступникам, рассказал Марданов.

Мошенники создают виртуальную копию карты на своем устройстве и снимают с нее деньги в банкомате либо используют ее для оплаты покупок в магазинах.

«Поэтому мы постоянно обращаем внимание на то, что нельзя устанавливать приложения по просьбе посторонних. Даже если они предлагают скачать программу из проверенного магазина приложений, и тем более, когда сразу присылают ссылку на загрузку. Информацию о новом мобильном сервисе любой организации всегда нужно перепроверять на ее официальном сайте или по телефону горячей линии», — рекомендовал начальник ГУ Банка России по ЦФО.

По его словам, мошенники быстро подстраиваются к изменяющимся условиям и находят новые пути обмана. Ни один закон не может на 100% защитить от мошенников, когда человек забывает о базовых правилах кибербезопасности – продолжает разговаривать с мошенником, идет у него на поводу, снимает деньги со счетов и передает аферистам, устанавливает на телефон сомнительные приложения, скрывает от родственников, что столкнулся со злоумышленником.

«Главным средством защиты остается бдительность самого человека. Кем бы ни представлялся посторонний, как только он заводит разговор о деньгах — сразу кладите трубку», — посоветовал Марданов.