В ТРЦ «Одипарк» Одинцова 1 марта пройдут дегустации на открытии фуд-холла

Весна — время радости, солнечного настроения и новых возможностей: на территории торгово-развлекательного центра «Одипарк» состоится открытие фуд — холла. Гостей ждет празднование Масленицы, тематические мастер-классы, детская анимация и бесплатная сахарная вата, розыгрыши и подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

У посетителей будет возможность открыть для себя экзотические ароматы и яркие вкусы вьетнамской кухни, насладиться блюдами грузинской кулинарной традиции, попробовать аппетитную шаурму, освежиться уникальными чаями и напитками.

Организаторы отмечают, что благодаря большому ассортименту, каждый сможет найти угощение на свой вкус.

Мероприятие пройдет 1 марта с 13:00 до 19:00 в ТРЦ «Одипарк» по адресу: городской округ Одинцово, село Юдино, дом 55Е, строение 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.