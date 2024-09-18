В Торопце предупредили об ответственности за публикацию фото с места пожара

Власти Торопецкого округа Тверской области напомнили об ответственности за публикацию фотографий с места пожара, который возник из-за падения обломков вражеского БПЛА, сообщает РИА Новости .

Пожар в Торопце возник после отражения атаки беспилотников на регион. В администрации округа предупредили, что люди, рассылающие фото пожара в Сети, действуют на стороне врага и ставят под угрозу безопасность страны.

«Оценка таким действиям будет даваться с позиции Уголовного кодекса», — сообщили в администрации.

Торопец — населенный пункт на западе Валдайской возвышенности. Он находится в 263 км к западу от Твери. На 2021 год его население насчитывало около 11,4 тыс. человек. Это один из самых древних городов региона — в 2024 году ему исполняется 950 лет.

Экономику Торопца представляют предприятия обрабатывающей, металлургической (химической, текстильной и легкой) и пищевой промышленности. В населенном пункте находится арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В 2018 году его возведение инспектировал экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который сейчас находится под следствием.