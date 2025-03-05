В «Томской писанице» рассказали о состоянии гусей с Искитимки

Гуси с Искитимки отлично перезимовали в «Томской писанице». Им удалось отогреться, отъесться и подружиться с другими животными и даже людьми, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

Трое домашних гусей, прибившихся к стае диких городских уток, остались зимовать на Искитимке. Кемеровчане очень полюбили этих животных, часто их фотографировали и подкармливали.

Однако часть экспертов уверена, что нахождение гусей в заповеднике небезопасно для них из-за скопления людей и бродячих собак. Приютить этих птиц никто не может, поскольку по закону они являются имуществом, на которое нельзя посягать. С этой проблемой местные жители обратились к губернатору Илье Сердюку, который пообещал организовать гусям зимовку.

Так, в декабре сотрудники МЧС и ветеринары КемГУ отловили, обследовали птиц и отправили их в безопасное место. На тот момент ветеринары выдвинули заключение, что на Искитимке гуси чувствовали себя хорошо, так как были в меру упитаны и здоровы.

На данный момент вопрос возвращения птиц остается открытым. В заповеднике заявили о готовности принять животных, но конечное решение будет принято региональными властями.

«Летом в „Томской писанице“ гусям тоже будет хорошо — у нас безопасно, кормят их по рекомендации ветеринаров сбалансированным кормом, есть где погулять, будет доступ к воде, да и компания из наших местных гусей тоже имеется», — заключили в музее-заповеднике.