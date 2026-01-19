В теплице на КПО в Солнечногорске вырастили декоративные тыквы сорта «Сюрприз»

В экспериментальной теплице комплекса по переработке отходов в Солнечногорске появились первые ростки декоративных тыкв сорта Сюрприз, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В новом году в экспериментальной теплице на комплексе по переработке отходов в городском округе Солнечногорск взошли первые ростки декоративных тыкв сорта Сюрприз. Эти растения отличаются необычной формой плодов с бугристой и ребристой поверхностью, а также разнообразной окраской — от кремового и ярко-оранжевого до зеленого в полоску или крапинку. Тыквы долго хранятся и используются для декора, но не предназначены для еды.

В теплице также продолжают плодоносить гранаты, активно растут банановые пальмы, маракуйя, манго и лимон. Все растения высажены в уникальном техногрунте, который получают с помощью туннельного компостирования органических отходов. Органика составляет 30% от общего объема поступающих на комплекс отходов.

Эксперимент подтверждает, что техногрунт подходит не только для рекультивации и дорожного строительства, но и для городского благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.