В тепле или холоде: при какой-температуре лучше всего спать

Споры о том, в какой комнате спать — теплой или прохладной, разрешаются рекомендацией специалистов: они советуют температуру в 19-21 градус, сообщил РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Температура для сна — 19-21 градус. Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение. Спать в закрытой комнате нежелательно, особенно если в ней спит не один человек, тогда к утру в комнате будет нехватка воздуха», — сказал Кудинов.

Он отметил, что из-за нехватки кислорода в воздухе наутро человек может чувствовать головную боль и першение в горле.

Кроме того, для качества сна не важно, тяжелое или легкое у вас одеяло. Эксперт рекомендует выбрать то, под которым будет комфортнее.