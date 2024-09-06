В Telegram отредактировали информацию о конфиденциальности мессенджера

Мессенджер Telegram обновил информацию в разделе FAQ, которая касалась нелегального контента. Теперь там нет фразы о том, что чаты являются конфиденциальными, сообщает Baza .

До обновления в разделе часто задаваемых вопросов была фраза: «Все чаты Telegram и групповые чаты являются приватными между их участниками». Также указывалось, что модераторы не обрабатывают запросы, связанные с чатами. Теперь эта фраза исчезла.

В мессенджере есть кнопка Report. С ее помощью можно сообщить о нелегальном контенте. Позже выяснилось, что фраза про приватность чатов осталась, но по какой-то причине ее перенесли в другой раздел.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Он также отметил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных постов и Telegram-каналов.

По его словам, установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью нелегко. Если не удается договориться с регулятором насчет корректного баланса, то в таких случаях Telegram готов покинуть эту страну.