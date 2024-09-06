Дуров: Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов

Павел Дуров в своем первом заявлении после задержания в Париже высказался о своей позиции в своем личном аккаунте . По его словам, администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных постов и Telegram-каналов.

Он отметил, что каждый день его команда публикует отчеты о прозрачности. У Telegram есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию.

Дуров также отметил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью нелегко. Если не удается договориться с регулятором в той или иной стране насчет корректного баланса между конфиденциальностью и безопасностью, то в таких случаях Telegram готов покинуть эту страну.

Павел Дуров впервые прокомментировал задержание в Париже. Предприниматель поблагодарил всех, кто его поддерживает и критикует действия властей Франции.