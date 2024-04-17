В Тбилиси тысячи человек снова протестуют против закона об иноагентах

Митингующие против закона об иноагентах собрались у здания парламента в Тбилиси

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против законопроекта об иноагентах, они развернули сцену напротив парадного входа в парламент в Тбилиси, сообщает ТАСС с места событий.

Митингующие против скандального закона об иноагентах собрались на проспекте Руставели. Напротив входа в парламент организовали сцену. Сообщается, что там планируются политические выступления.

Усиленные наряды полиции охраняют порядок на митинге. В 200 метрах от эпицентра протестной акции установили спецтехнику, среди которой водометы. Часть протестующих людей переместились к служебному входу в парламент.

Ранее сообщалось, что во время заседания в парламенте Грузии произошла массовая драка. Причиной конфликта стал обсуждаемый в тот момент закон об иноагентах.