В Германии в пьяной ссоре зарезали двух украинских военных

В городе Мурнау-ам-Штафельзее в Германии нашли тела двух украинцев 1987 и 2001 годов рождения, их зарезали, сообщает Газета.ru .

Раненых мужчин обнаружили на территории торгового центра. Один пострадавший умер на месте, второй — позже в медучреждении.

Полицейские задержали по подозрению в убийстве 57-летнего мужчину с гражданством РФ. Его арестовали.

Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн отметил, что свидетели видели троих фигурантов данного дела вместе и раньше.

«Есть признаки того, что все причастные (в день трагедии — ред.) были сильно пьяны», — сказал Херрманн.

По его словам, сейчас у полиции нет убедительных доказательств того, что преступление могло произойти из-за спора по вопросам конфликта Москвы и Киева.

В МИД Украины уточнили, что погибшие были военными, которые проходили в ФРГ медицинскую реабилитацию. Сейчас дипломаты уточняют, где они служили, а также устанавливают связь с родными.