В Германии в пьяной ссоре зарезали двух украинских военных
В городе Мурнау-ам-Штафельзее в Германии нашли тела двух украинцев 1987 и 2001 годов рождения, их зарезали, сообщает Газета.ru.
Раненых мужчин обнаружили на территории торгового центра. Один пострадавший умер на месте, второй — позже в медучреждении.
Полицейские задержали по подозрению в убийстве 57-летнего мужчину с гражданством РФ. Его арестовали.
Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн отметил, что свидетели видели троих фигурантов данного дела вместе и раньше.
«Есть признаки того, что все причастные (в день трагедии — ред.) были сильно пьяны», — сказал Херрманн.
По его словам, сейчас у полиции нет убедительных доказательств того, что преступление могло произойти из-за спора по вопросам конфликта Москвы и Киева.
В МИД Украины уточнили, что погибшие были военными, которые проходили в ФРГ медицинскую реабилитацию. Сейчас дипломаты уточняют, где они служили, а также устанавливают связь с родными.