В Латвии собираются переделать подвалы в укрытия

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В Латвии намерены переделать подвалы в укрытия из-за «русской угрозы»

Власти Латвии призвали жителей переоборудовать подвалы в бомбоубежища, опасаясь нападения России, сообщает RT со ссылкой на публикацию в газете Le Parisien.

Рекомендация властей была озвучена перед началом общенационального субботника.

Мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что муниципалитет займется переоборудованием подвалов.

Глава управления по гражданской обороне столицы Гинтс Рейнсонс заверил, что служба может ежемесячно сдавать в эксплуатацию до 100 бункеров.