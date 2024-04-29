сегодня в 07:13

Солнечная и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и столице в понедельник выглянет солнце, температура будет соответствовать майским нормам, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что погоду определит антициклон. Днем в регионе будет переменная облачность без осадков. Скорость северного ветра не превысит 7 м/с.

«В столице сегодня воздух прогреется до плюс 17 — плюс 20 (градусов — ред.), в Подмосковье — 16-21», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, показатели барометров в понедельник вырастут до 761 мм рт. ст.