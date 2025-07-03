РЭО внедрит ИИ для контроля контейнерных площадок

Российский экологический оператор (РЭО) расширяет применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере управления отходами. В числе новых возможностей — оценка соответствия числа контейнеров требованиям СанПиН. Это позволит точнее анализировать качество обслуживания и контролировать работу региональных операторов, сообщает пресс-служба оператора.

«Новые алгоритмы позволят оперативно выявлять проблемы, связанные с качеством содержания контейнерных площадок и количеством контейнеров. Так мы сможем улучшить предоставление услуги по вывозу ТКО», — отметила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Среди дополнительных функций ИИ — фиксация прибытия мусоровоза, обнаружение посторонних отходов на площадке, а также выявление помех для вывоза мусора, таких как припаркованные машины или снежные заносы. Кроме того, система будет отслеживать соблюдение графика вывоза ТКО.

«Таким образом, новые технологии улучшат координацию действий органов власти и регионального бизнеса, повысят качество жизни населения и снизят негативное воздействие на окружающую среду. Расширив возможности мониторинга, мы получим мощный инструмент для выявления проблемных зон и оперативного реагирования. Например — для построения планов по оснащению площадок контейнерами», — подчеркнул заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров.

В перспективе для ускорения обработки данных новые алгоритмы могут быть интегрированы с сервисом «РЭО Радар» и другими платформами для обращений граждан, включая Яндекс.Карты и 2ГИС.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает переход к экономике замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.