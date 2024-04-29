Отель в Анталье проверят из-за требования платить разницу «за национальность»

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Власти Турции расследуют инцидент в одном из отелей курортного региона Анталья. Там с постояльца взяли дополнительно 120 евро за «разницу в национальности», сообщает «Царьград» .

С подобной формулировкой оплату в гостинице взяли с гражданина Турции, так как номер мужчина почему-то забронировал с иностранного сайта.

По данным TRT Haber, министерство культуры и туризма Турции на сегодняшний день готовится к защите в связи с обвинениями, появившимися в соцсетях. Оно отправило запрос на официальное объяснение от администрации отеля.

После окончания организованной проверки по данному факту, власти примут меры в соответствии с действующим законодательством страны.

Телеканал не уточнил, о каком именно турецком отеле идет речь.