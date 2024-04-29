Силы США сбили пять беспилотников в Красном море
Американские военные сбили пять БПЛА в Красном море
Американские военные сбили пять БПЛА в Красном море, сообщает RT со ссылкой на заявление командования США в регионе.
«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», — указано в сообщении
Ранее хуситы движения «Ансар Аллах» атаковали израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе.
Два дня назад хуситы заявили заявили о ракетной атаке на нефтяной танкер Andromeda Star, принадлежащий Великобритании в акватории Красного моря.