Силы США сбили пять беспилотников в Красном море

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Американские военные сбили пять БПЛА в Красном море

Американские военные сбили пять БПЛА в Красном море, сообщает RT со ссылкой на заявление командования США в регионе.

«Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», — указано в сообщении

Ранее хуситы движения «Ансар Аллах» атаковали израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе.

Два дня назад хуситы заявили заявили о ракетной атаке на нефтяной танкер Andromeda Star, принадлежащий Великобритании в акватории Красного моря.