В Тамбове прояснили ситуацию с учебником ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

В Тамбове дали объяснения по поводу учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором в изнасилованиях винят жертву. Там девушкам говорят, что нельзя носить короткие юбки и краситься, поскольку из-за этого мужчины могут совершить противоправные действия, сообщает РБК .

Общественный резонанс вызвала публикации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она выложила отрывок из учебника по ОБЖ для учеников девятого класса.

«Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки, ресницы в немыслимые цвета. Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал», — сказано в учебнике.

Также в материалах говорится, что некоторые преступления совершаются «по вине самой женщины». Она якобы «показывает», что «созрела», «легкодоступна» или беззащитна.

По информации Мизулиной, такие учебники заметили в школах Тамбова, Волгодонска и Ростова-на-Дону.

В региональном министерстве образования Тамбовской области сказали, что учебник ОБЖ для девятого класса, выпущенный издательством «Дрофа», не числится в актуальном федеральном перечне от Минпросвещения. По такой причине в образовательном процессе его не применяют.

Ранее мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в Серпухове Московской области.