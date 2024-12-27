Мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в Серпухове Московской области

сегодня в 10:51

Мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел, когда мужчина остался с подростком наедине, рассказал РЕН ТВ источник.

Мигрант повалил девочку на пол и накрыл лицо подушкой. После этого мужчина изнасиловал ее.

Подозреваемому 20 лет. Он живет в РФ с февраля 2024 года. По патенту работает строителем.

Мужчину задержали. Если подтвердится его обвинение, то будет заведено уголовное дело и ему назначат тюремный срок.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу. Он снимал процесс на видео.