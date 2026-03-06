В Талдомском округе поздравили семьи участников СВО

Встреча с семьями военнослужащих прошла 5 марта в Доме культуры поселка Вербилки Талдомского округа. Жен и матерей участников специальной военной операции поздравили представители местной власти и областной думы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в теплой неформальной обстановке. Для приглашенных организовали чайный стол, где гости смогли пообщаться и обсудить волнующие вопросы.

С наступающими праздниками женщин поздравили заместитель главы округа Евгения Юрина, председатель совета депутатов Михаил Аникеев и депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Каждой участнице встречи вручили цветы и памятные подарки.

Встречу провели в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России», направленного на поддержку жен и матерей защитников, а также региональной программы «Успех V единстве поколений». Организаторы подчеркнули важность того, чтобы семьи военнослужащих не оставались без внимания и получали необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.