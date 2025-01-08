В Таиланде пенсионер заявил в полицию на соседа из-за громких петухов

Житель Таиланда заявил в полицию из-за шумных петухов с соседнего участка, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Thaiger.

Отмечается, что 72-летний мужчина заявил, что страдает от болезни сердца и нуждается в покое, а петушиные крики мешают ему уснуть.

Сотрудники полиции прибыли в дом 65-летнего владельца петухов, который купил их для разведения и продажи. По его словам, петухи кукарекают время от времени, а не все время, и он не может на это повлиять

Его сосед предложил переселить птиц на другую сторону участка. Полицейские пытались выступить посредниками в их споре. Соседи так и не смогли достичь компромисса.

Ранее в Кемеровской области житель четырехэтажки в районе Ленинск-Кузнецкий завел петуха, который не дает выспаться соседям. Одна из женщин заявила, что птица начинает петь в 3 часа утра и может кричать весь день.