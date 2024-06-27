Жителей Кузбасса лишил сна сосед-петух

В Кемеровской области житель четырехэтажки в районе Ленинск-Кузнецкий завел петуха, который не дает выспаться соседям. Одна из женщин заявила, что птица начинает петь в 3 часа утра и может кричать весь день, сообщает «Сiбдепо» .

На петушиные крики жалуются жители дома на ДК Ленина. Соседка мужчины с петухом посетовала, что из-за шума от птицы уже рискует «с ума сойти».

«А у нас не горе, не беда, а мелкое происшествие, можно сказать и так. <…> Кому жаловаться, не знаю, и жалуются ли на такое», — написала кемеровчанка в соцсетях.

Ранее жители Кемеровской области в соцсетях пожаловались на колбасу, которую они купили в магазине. По словам кузбассовцев, в продукте были личинки.