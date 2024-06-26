Кузбассовцы нашли личинок в вареной колбасе

Жители Кемеровской области в соцсетях поделились фотографиями вареной колбасы, внутри которой было множество личинок. Руководитель службы качества компании-производителя колбасных изделий Ольга Кочетова дала комментарии по поводу инцидента: по ее словам, паразиты могли появиться в продукте после вскрытия упаковки, сообщает «Сiбдепо».

В службе качества компании по производству колбасных изделий заявили, что личинки могут появиться в продукте после того, как на него села муха и отложила в нем яйца. Это может произойти при несоблюдении условий хранения колбасы или же после вскрытия заводской упаковки.

«В готовой невскрытой вареной колбасе наличие личинок невозможно», — утверждает Кочетова.

По словам представителя производителя, продукт варится в оболочке и подвергается термической обработке. По этой причине в нем не могут образоваться живые организмы, заверила Кочетова.