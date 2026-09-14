Разработчиков игр и ИИ из Подмосковья пригласили в акселератор

Студенты, аспиранты, сотрудники вузов и предприниматели Подмосковья могут до 18 сентября подать заявку в трехмесячный акселератор по игровым технологиям и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Акселератор организовали в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии» совместно с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Участвовать могут студенты, аспиранты и сотрудники университетов, а также предприниматели из Московской области. Программа включает два трека: «Игровые технологии» — для команд, разрабатывающих игры и решения для игровой индустрии, и «Искусственный интеллект» — для проектов в сфере ИИ и машинного обучения.

За три месяца участники проработают проекты с отраслевыми экспертами, определят целевую аудиторию, сформируют бизнес-модель и подготовятся к грантовым конкурсам. Лучшие проекты получат памятные призы, возможность запустить пилот с индустриальными партнерами и дополнительные баллы при поступлении в предпринимательские магистратуры МФТИ.

Подать заявку можно до 18 сентября на сайте акселератора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.