Все дело в зумерах: в Госдуме объяснили, почему россияне стали меньше пить

Потребление алкоголя в России в августе сократилось до 7,52 литра на человека. Это минимум с 1996 года.

С начала года россияне снизили употребление спиртного на 0,54 литра. Показатель рассчитан за последние 12 месяцев. В 1996 году он составлял 7,5 литра на человека.

«Я думаю, прежде всего это связано с изменением образа жизни. Нужно отметить, что сегодня новое поколение, молодежь, практически не употребляет спиртное. Это выбор ответственного, здорового образа жизни. И курение сегодня среди молодежи достаточно сложно сравнить с предыдущим поколением, в котором практически абсолютное большинство прибегало к табакокурению до определенного периода времени. Только с ужесточением норм и правил законодательства многие из старшего поколения бросили эту вредную привычку», — отметила Светлана Бессараб.

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