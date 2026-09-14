Делегация Подмосковья обменялась опытом с коллегами из Нижнего Новгорода

Делегация министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья обсудила с коллегами из Нижегородской области цифровизацию городского хозяйства, зимнее содержание улиц и контроль за отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко вместе с отраслевыми заместителями встретился с представителями правительства Нижегородской области. На установочном совещании стороны обсудили цифровые решения для контроля несанкционированного сброса отходов, содержание территорий зимой и сервисы с искусственным интеллектом для обработки обращений жителей.

Отдельное внимание участники встречи уделили цифровой трансформации управления городскими процессами: дашбордам контроля улично-дорожной сети, системам мониторинга и анализа обращений жителей. Также они обсудили переход от пескосоляной смеси к многокомпонентным жидким и сухим химическим реагентам и технической соли.

«Межрегиональный диалог — это самый короткий и эффективный путь к развитию отрасли. В рамках рабочих поездок мы обмениваемся с коллегами „живым“ опытом, который ценен для обеих сторон. Главный итог — работаем в синергии: уже в ближайшее время ждем нижегородскую команду с ответным визитом», — отметил Даниленко.

Стороны также рассмотрели практику выявления автомобилей, припаркованных во дворах под запрещающими знаками и мешающих работе спецтехники. В Нижегородской области, как и в Подмосковье, для этого используют мобильные комплексы фотовидеофиксации. После деловой программы делегация посетила центр Нижнего Новгорода, колокольню Кремля и набережную Волги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.