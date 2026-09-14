Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет занятия о перелетных птицах

Музей «Новый Иерусалим» в Истре 17 и 19 сентября проведет для школьников занятия о миграции птиц и способах их ориентации в пути, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре 17 и 19 сентября проведет музейное занятие «Где у них навигатор?». Его посвятят маршрутам и особенностям поведения перелетных птиц.

Участники вместе с экспертами узнают, как птицы преодолевают тысячи километров без современных гаджетов, используют Солнце, звезды и магнитное поле Земли. Школьникам также расскажут, почему одни виды мигрируют днем, другие — ночью, а некоторые стаи выбирают извилистые маршруты.

Отдельной темой станут современные методы изучения перелетов: спутниковые метки, анализ данных и генетические исследования. Начало занятий — в 12:30, возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.