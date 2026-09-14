Жители Подмосковья подали более 21 тыс заявок на права тракториста

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 21 тыс. раз воспользовались электронной услугой для получения удостоверения тракториста-машиниста на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Подмосковья более 21 тыс. раз воспользовались электронной услугой по получению удостоверения на право управления самоходными машинами. Подать заявление можно на региональном портале.

Воспользоваться услугой могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить нужные документы.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные файлы и выявляет ошибки. Уведомление о готовности результата поступит в личный кабинет заявителя.

Услуга предоставляется платно. Госпошлина составляет 500 рублей, также взимается сбор за сдачу теоретического и практического экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.