В Свердловском преобразился сквер на улице Строителей
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
В городском округе Лосино-Петровский появилось еще одно красивое и удобное место для отдыха. Общественное пространство победило по итогам всероссийского голосования. Проект выбрало более 3 500 жителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Площадь территории — 0,5 гектара.
Сделаны следующие виды работ:
— устройство двух детских игровых площадок площадью 200 м²;
— устройство детской площадки «Автогородок»;
— установка новых лавочек и урн;
— устройство спортивной площадки (воркаут) площадью 100 м²;
— обновление контейнерной площадки.
Также установлена арка с качелями. В следующем году под ними планируется устройство твердого покрытия.
Пространство стало комфортным для всех: и для семей с детьми, и для любителей спорта, и для тех, кто хочет спокойно отдохнуть.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.
«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.