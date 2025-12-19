В Свердловском преобразился сквер на улице Строителей

В городском округе Лосино-Петровский появилось еще одно красивое и удобное место для отдыха. Общественное пространство победило по итогам всероссийского голосования. Проект выбрало более 3 500 жителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Площадь территории — 0,5 гектара.

Сделаны следующие виды работ:

— устройство двух детских игровых площадок площадью 200 м²;

— устройство детской площадки «Автогородок»;

— установка новых лавочек и урн;

— устройство спортивной площадки (воркаут) площадью 100 м²;

— обновление контейнерной площадки.

Также установлена арка с качелями. В следующем году под ними планируется устройство твердого покрытия.

Пространство стало комфортным для всех: и для семей с детьми, и для любителей спорта, и для тех, кто хочет спокойно отдохнуть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.