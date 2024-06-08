В Свердловской области дали старт фестивалю по мотоспорту «Движение»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в субботу открыли фестиваль фестиваль «Движение», посвященный мотоспорту. Мероприятие продлится два дня, сообщает «ФедералПресс» .

Церемония открытия первого на Урале фестиваля мотоспорта прошла в городе Верхняя Пышма. Для нее была собрана сцена, в центре которой установлен белорусский грузовик «БЕЛАЗ».

«Я искренне рад, что это движение объединяет тысячи людей. И это не просто состояние души, это возможность путешествовать и увидеть мир. А этот фестиваль призван продвигать наш регион», — сказал Орлов.

Он напомнил, что история местного мотодвижения насчитывает свыше 100 лет, а знаменитый мотоцикл «Урал» по сей день выпускают в регионе.

Мэр Екатеринбурга добавил, что в этом году фестиваль стал одним из знаковых событий Свердловской области. Мероприятие привлекло в регион значительное число любителей мотоспорта из разных уголков страны.

В конце мая в Москве состоялся традиционный мотофестиваль в честь открытия сезона. Во время парада по Садовому кольцу проехали более 15 тыс. байкеров.