Нападает на девушек: на Бали завелся маньяк в мотоциклетном шлеме

Девушка по имени Кира рассказала в социальных сетях, что подверглась нападению маньяка, когда возвращалась из клуба на Бали. При этом неизвестный мужчина схватил жертву уже на территории геста.

В 03:50 Кира возвращалась из клуба, она попрощалась с водителем и вошла на территорию геста. Тут же следом подъехал мужчина в мотоциклетном шлеме.

Он окликнул девушку, а та подумала, что байкеру нужна помощь, и пошла навстречу. После непродолжительного диалога, мужчина внезапно схватил Киру и попытался утащить к выходу, однако она начала кричать, чем спугнула незнакомца.

«Девочки, будьте очень осторожны, не возвращайтесь одни из клуба и не доверяйте никому по ночам», — написала пострадавшая и отметила, что уже написала заявление в полицию.

Комментаторы подчеркнули, что также встречались с неадекватным байкером. Он же бродил по гесту в Чангу и стучался во все двери подряд. Другая россиянка также столкнулась с мужчиной. Она отметила, что знает еще нескольких пострадавших от его действий.

«Он вчера пытался напасть и на меня. Выжидал, пока зайду в свой переулок, проехался, проверил, что никого нет, встал с байка и начал идти на меня с диким взглядом и распростертыми руками. Я как заорала, он сел на байк, выставил ногу, чтобы ударить и уехал. Я успела сфотографировать. Тот же номер», — рассказала еще одна пострадавшая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.