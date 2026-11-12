Нутрициолог Пантус объяснила, почему суп на обед не обязателен

По словам специалиста, полноценный обед можно составить из овощей с оливковым маслом, рыбы или индейки и гречки. Такое сочетание соответствует принципу гарвардской тарелки здорового питания: овощи, источники белка, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Эти компоненты можно распределить между несколькими блюдами или объединить в супе.

«Можно ли заменить весь обед супом? Тоже — да, если его состав и пропорция обеспечивают достаточное питание. Густой суп с курицей, овощами и крупой или с чечевицей и овощами может быть самостоятельным блюдом, а вот чашка прозрачного бульона с несколькими кусочками моркови совсем другой обед по питательности», — уточнила Пантус в эфире радио Sputnik.

Нутрициолог предложила мысленно убрать из тарелки жидкость и оценить оставшееся: достаточно ли белкового продукта и овощей, есть ли крупа, картофель или бобовые. Если суп преимущественно овощной, его можно дополнить курицей, рыбой, фасолью или яйцом. Готовить полноценное второе необязательно — важно восполнить недостающие компоненты.

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