Жителей Подмосковья предупредили о краже аккаунтов через ботов в чатах

Мошенники в чатах мессенджеров предлагают пользователям подтвердить аккаунт через гостевых ботов и выманивают коды из СМС. Это может дать злоумышленникам доступ к учетной записи, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В чатах мессенджеров распространяются сообщения от гостевых ботов, которые под разными предлогами предлагают подтвердить аккаунт. Пользователей просят указать номер телефона, а затем ввести код из СМС.

Получив код, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту и отправлять сообщения от имени владельца. Чтобы человек не заметил подозрительную активность, мошенники могут удалить его из чата.

Если код уже передан, необходимо проверить активные сессии в настройках мессенджера и завершить все незнакомые. Затем рекомендуется включить облачный пароль, если такая функция доступна, и никому его не сообщать.

Мингосуправления региона призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения другим людям. Ведомство также рекомендует изучить памятку «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.