Психолог Грачева объяснила, как справиться с прокрастинацией

Психолог Анастасия Грачева посоветовала бороться с откладыванием важных дел, начиная с самых сложных и неприятных задач. Такой подход помогает сделать день продуктивнее.

Грачева назвала прокрастинацию формой саботажа: человек сопротивляется успеху или выходу из зоны комфорта. Вместо главного он переключается на мелкие дела.

«Прокрастинация — постоянное откладывание важных дел. Мы готовые заниматься чем угодно, часто она сопровождается уборками, какими-то мелочами, что-то нужно срочно пересмотреть или начинаешь залипать в ленте, и как будто бы ты что-то ищешь, появляется много мелких задач, которые помогают тебе создать вид бурной деятельности, но не заняться самым важным», — объяснила Анастасия Грачева в эфире радио Sputnik.

Психолог сослалась на книгу Брайана Трейси «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку!», принцип которой заключается в том, что сначала нужно выполнять самое неприятное, не откладывая на потом. Грачева также привела правило Парето: 20% наиболее важных задач дают 80% результата, тогда как множество мелочей может приносить лишь 20%.

По словам психолога, справиться с прокрастинацией помогает взрослая позиция: ответственность за результат и готовность приступать к необходимым делам даже без желания.

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