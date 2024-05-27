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Свыше 15 тыс мотоциклистов проехали по Садовому кольцу в Москве во время парада

В столице состоялся традиционный мотофестиваль в честь открытия сезона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мотоциклисты колонной поехали от смотровой площадки на Воробьевых горах на Садовое кольцо, по которому сделали круг. 35-километровый маршрут они преодолели почти за час.

Участниками мероприятия стало свыше 20 мотоклубов мегаполиса, они возглавили колонну. Всего мотопарад собрал рекордное число мотоциклистов — свыше 15 тыс. человек.

«Праздник в честь открытия мотосезона уже давно стал не только доброй традицией, но и напоминанием о важности безопасного и вежливого вождения», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках мотофестиваля также состоялась праздничная программа с конкурсами, спортивными мероприятиями, выступлениями каскадеров и фаер-шоу. Еще на площадке выступили знаменитые исполнители и прошел розыгрыш мотоцикла.

Число мотоциклистов в столице продолжает расти, сейчас их уже более 105 тыс.