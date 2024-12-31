В Superjob рассказали, как россияне улучшат свою жизнь в 2025 году

Superjob: россияне планируют наладить личную жизнь и больше отдыхать в 2025 году

Большинство жителей России считают, что в новом году смогут изменить жизнь. 24% опрошенных людей планируют найти вторую половинку, а 23% будут больше отдыхать, сообщают РИА Новости со ссылкой на проведенный сервисом SuperJob опрос.

29% респондентов собираются больше времени тратить на хобби и собственные увлечения. Такое же количество людей планирует активно заниматься образованием.

28% опрошенных собираются уделять родственникам большее количество внимания. Также 26% респондентов планируют заниматься спортом.

Помимо этого, многие россияне в 2025 году собираются сделать ремонт в квартире, начать правильно питаться, учить английский. Некоторые обещают сами себе отказаться от вредных привычек и завести новых друзей.

Ранее нейропсихолог Александра Ковалевская сказала, что на Новый год маленького ребенка лучше уложить спать. Режим сна нарушать не рекомендуется.