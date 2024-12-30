Нейропсихолог рассказал россиянам, как встречать Новый год с детьми правильно

Россияне часто задаются вопросом, как правильно отметить Новый год с ребенком, чтобы он чувствовал себя хорошо как в эмоциональном плане, так и в физическом. Нейропсихолог, методист и эксперт «Плюс Детям» Александра Ковалевская считает, что детский режим сна все-таки следует соблюдать, сообщает «Вечерняя Москва».

«Многие специалисты считают, что поздний сон влияет на качество отдыха и эмоциональную регуляцию. Ребенок может чаще или раньше просыпаться, при этом чувствовать себя утомленным. Понадобится несколько дней, чтобы восстановить режим», — рассказала Ковалевская.

Специалист напомнила, что детям от 0 до года нужно спать по 12-16 часов сутки. Малышам от 1 до 2 лет следует спать по 11-14 часов в сутки, чтобы полностью восстановиться. Детям от 3 до 5 лет — по 10-13 часов нужно проводить за сном. А вот с детьми школьного возраста уже гораздо проще. Такой ребенок может ориентироваться сам на самочувствие, и часто бывает так, что уставший школьник сам укладывается спать, несмотря на продолжающееся застолье дома. Чтобы полностью отдохнуть, детям от 6 до 12 лет нужно спать по 9-12 часов в сутки.

«Ребенку важен режим, но все-таки совместные праздники сближают семью. Детям можно праздновать с родителями с возраста 5 лет. Но после курантов стоит уложить ребенка спать», — рассказала психолог Екатерина Трофимова.

По мнению специалиста, если ребенок начинает капризничать, но взрослый видит, что он хочет спать, можно сказать, что Дед Мороз разносит подарки, когда все спят. Это станет своеобразным стимулом для маленького человека, чтобы лечь спать, но тогда на утро он обязательно должен найти под елкой какой-то презент, чтобы вера в чудо и в слова взрослых не растерялась.