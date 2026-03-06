В Ступине выбрали «Лучшего по профессии» среди руководителей учреждений культуры

За почетное звание боролись 24 заведующих структурными подразделениями. Конкурсантам предстояло продемонстрировать не только управленческие навыки, но и творческие способности.

Как отметила директор Культурно-творческого центра округа, депутат окружного Совета депутатов Ирина Ухабова, подготовка к конкурсу проходила в условиях высокой интенсивности труда:

«Несмотря на плотный график праздников — совсем недавно мы отмечали 23 февраля и Масленицу, сейчас готовимся к 8 марта, — наши конкурсанты находят время для творчества. Нагрузка колоссальная, но участники подходят к выступлению со всей серьезностью. В программе заявлены не только танцы и песни, но и настоящая творческая феерия: театральные номера, сольные партии на саксофоне и гитаре, а также яркие ансамбли. Коллеги действительно стараются, чтобы показать все, на что способны».

В первом туре участники представили творческие «визитки», подготовленные совместно с их подопечными. Заведующие продемонстрировали свои сильные стороны в вокале, хореографии, художественном слове, а также проявили организаторские способности. Второй этап конкурса был посвящен защите личных проектов на тему «От края до края: культура многонациональной России». Конкурсантам предстояло не только изложить концепцию своей идеи, но и убедительно обосновать ее актуальность для современного общества.По итогам двух туров компетентное жюри определило победителей.

Призовые места распределились следующим образом:

Обладателем Гран-при конкурса стала Елена Захарова, представляющая Лужниковский Дом культуры.

Первое место завоевала Татьяна Михайлова из Большеалексеевского Дома культуры.

Второе место заняла Лидия Новикова, руководитель Леонтьевского Дома культуры.

Третье место присуждено Александре Балаиной из Мещеринского Дома культуры.

Все финалисты и лауреаты конкурса получили заслуженные награды и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.