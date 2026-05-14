В Ступине 12 мая подросткам вручили первые паспорта

В мероприятии приняли участие родители школьников, глава городского округа Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев. Ребятам вручили паспорта и памятные подарки, а в завершение встречи участники сделали общее фото.

«Сегодня вам будет вручен главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Но впереди у вас еще вся жизнь. Вам предстоит получить образование, найти работу по душе и трудиться на благо нашей страны, Московской области и городского округа. Мы создаем новые рабочие места, открываем предприятия. Уровень заработной платы выше среднеобластного, а безработица — ниже. При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства региона благоустраиваем город, переселяем жителей из аварийного жилья, ремонтируем и строим дороги, газифицируем населенные пункты. Помните свои корни, ставьте цели и добивайтесь их», — сказал Сергей Мужальских.

Андрей Голубев подчеркнул, что вручение паспорта в торжественной обстановке помогает подросткам осознать значимость события.

«В этот день вы становитесь гражданами Российской Федерации, у вас появляются права и обязанности. Ступино в этом году исполнится 88 лет, город носит федеральное звание «Город трудовой доблести». Вам есть чем гордиться и на что опираться, двигаясь вперед», — отметил депутат.

Подростки могут выбрать торжественную форму вручения паспорта при оформлении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.