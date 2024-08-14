В столице открылась масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего»

сегодня в 20:52

В столице в среду открылась масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего». Для москвичей и гостей города запланировано более 200 мероприятий, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Богатое прошлое, успешное настоящее и большие планы на завтра: открылась масштабная выставка „Москва промышленная. Город будущего“. Выставка на Краснопресненской набережной продлится до 8 сентября», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Более 60 столичных предприятий покажут свою продукцию в «Экспоцентре» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Все желающие смогут ознакомиться с планами властей города в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций.

Экспозиция поделена на 10 секторов, в том числе фармацевтическая и медицинская промышленность, авиастроение, беспилотные авиационные системы, ракетно-космическая промышленность и автомобилестроение. Отдельную часть выставки занимает ОЭЗ «Технополис Москва».

Гости выставки на мастер-классах могут изготовить микроэлектронную картину, поуправлять мини гоночными автомобилями и обучиться столярному мастерству. Всего запланировано более 200 мероприятий.