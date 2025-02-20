В столице 11-летие «Мосволонтера» отметят обширной программой

С 21 по 23 февраля в столице состоится праздничная программа в честь 11-летия ресурсного центра «Мосволонтер», сообщила заммэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках празднования проведут патриотические встречи, творческие мастер-классы и познавательные интерактивы.

«Поздравляю волонтерское сообщество столицы! Уже 11 лет „Мосволонтер“ развивает культуру добрых дел, объединяя сотни тысяч единомышленников. Они поддерживают благотворительные инициативы, помогают в организации патриотических акций и крупных городских событий. В ближайшие дни нас ждет серия мероприятий, посвященная разным направлениям добровольчества», — заявила вице-мэр.

В центрах «Доброе место» можно будет посетить ознакомительные лекции о волонтерстве. Еще там пройдут полезные мастер-классы: предложат изготовить кормушки, которые затем появятся в парках и скверах, памятные браслетики из бусин или расписать игрушки — подарок родным и близким.

Кроме того, все желающие приглашаются на викторины и квест о мире добровольчества. На ряд событий надо регистрироваться заранее на сайте ресурсного центра.

22 февраля в главном офисе «Мосволонтера» пройдет вручение благодарственных писем представителям вузов и активистам проекта «Москва помогает». Они собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, жителей новых регионов РФ и приграничья.

Ресурсный центр «Мосволонтер» отрылся 21 февраля 2014 года. Сейчас в нем развивают более 10 направлений добровольчества, самые популярные из них — патриотическое, событийное, культурное, социальное и экологическое.

Всего в центре было сформировано свыше 2 тыс. добровольческих корпусов, из них порядка 500 — в 2024 году. Столичное волонтерское движение объединяет около 1,4 млн горожан, среди них почти 80% — молодежь.

Организация волонтерства и привлечение к участию в мероприятиях Москвы соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».