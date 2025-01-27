В столичном регионе установлены три новых температурных рекорда

В столичном регионе три новых рекорда тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столице воздух прогрелся до +5,6°, а в Можайске — до +5,1°.

Кроме того, обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха и в Коломне. Он составляет +4,8°, что на 1,5° выше, чем прежнее достижение 2002 года.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какую опасность для здоровья представляет аномально теплая зима.

Он выделил две основные проблемы. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на аллергические риски.