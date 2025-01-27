Россиянам рассказали, какую опасность для здоровья несет аномально теплая зима

Он выделил две основные проблемы. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на аллергические риски.

«Первая проблема с точки зрения аллергии — это то, что сейчас обнажилась пожухлая прошлогодняя листва, трава. В ней при плюсовой температуре начинают размножаться плесневые грибы. Эти плесени достаточно быстро созревают, начинают выделять споры», — пояснил специалист.

Болибок добавил, что запах гниющей листвы или грибной аромат леса свидетельствует о наличии спор плесневых грибов в воздухе. Они являются сильными аллергенами, и в этот период многие люди могут столкнуться с аллергическими реакциями, такими как кашель, чихание, заложенность носа и насморк. У тех, кто особенно чувствителен, возможно развитие бронхоспазма. Это особенно актуально в переходные моменты, когда сначала идет снег или дождь, а затем температура воздуха повышается, и все начинает подсыхать.

Также, вероятно, наш привычный календарь природных явлений будет сбит, отметил врач. Ожидается, что при таких условиях цветение ветроопыляемых деревьев начнется раньше, и как результат, аллергия, связанная с этим цветением, тоже проявится раньше. Сначала обычно цветут ива и верба, затем — ольха, за ней следует орешник, а затем береза и прочие деревья.

Вторая проблема касается состояния иммунной системы, подчеркнул Болибок.

При сырой погоде с постоянной облачностью наблюдается рост острых респираторных вирусных инфекций, добавил он. Недостаток солнечного света ослабляет иммунитет, что делает людей более уязвимыми к болезням. К тому же вирусы отлично выживают на поверхностях при температуре от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Некоторые люди думают, что морозы уничтожают вирусы, однако эксперт заверил в обратном. Вирусы не погибают при низких температурах. Просто в холодное время общения между людьми становится меньше, а контраст темной ночи и солнечного дня активизирует иммунную защиту, заключил врач.