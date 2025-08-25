24 августа в Ставрополе прошло закрытие международной конкурс-премии «КАРДО». Иностранные послы и амбассадоры рассказали о перспективах развития уличной культуры в мире. А зрители наслаждались выступлениями артиста Slame и группы «Хлеб», несмотря на сильный дождь, сообщает «Победа 26» .

Иностранные гости — о развитии уличной культуры

Аргентинский амбассадор «КАРДО» Пабло Анибал Уррути рассказал о продвижении уличной культуры в своей стране. В 2024 году Пабло и генеральный директор конкурс-премии Валентин Работенко заключили соглашение о сотрудничестве. По словам зарубежного гостя, это позволило открыть представительства «КАРДО» в Латинской Америке и продвигать идеи уличной культуры среди местных спортсменов. Многие организации в Аргентине поддерживают «КАРДО» и присоединяются к этому движению. Пабло подчеркнул, что уличная культура в Аргентине имеет давние корни. «КАРДО» способствует развитию не только спортсменов из разных стран, но и государств в целом.

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мхиас отметил, что уличные виды спорта всегда ассоциируются со свободой. Он подчеркнул важность развития этого направления среди молодого поколения.

Награждение победителей

Церемония закрытия началась с награждения победителей. В номинации «Лучшая операторская работа» победил Никита Сварник из России. «Самой оригинальной работой» была признана работа Егора Гордеева из Латвии. «Лучший монтаж» был у Артема Курбатова из Тверской области. Приз за «Лучшую режиссерскую работу» получил Иван Дорогунцев из России. Гран-при видеоконкурса достался российскому участнику Виталию Кокареву.

Также были награждены победители девяти направлений. В «Брейкинге» выиграла российская команда Step by step. В «Веломотоэкстриме» — Wintering BMX battle (Россия). В «Диджеинге» — Scratch Nerds (Франция). В «Экстремальном самокате» — команда «Спутник» (Россия). В «Скейтбординге» — Federacion Argentina de skateboarding (Аргентина). В «Граффити» — Time for art (Россия). В «Трикинге» — Triking Argentina (Аргентина). В «Хип-хопе» — Conexion Urbana (Аргентина). В «Воркауте» — Dimatyarik school (Россия).

Важность проведения «КАРДО» для Ставрополя

Министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун отметил, что «КАРДО» является одним из самых масштабных событий, проводимых в Ставрополе, и имеет большое значение для развития города и уличной культуры в целом.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поприветствовал участников и жителей города.

«„КАРДО“ стал ярким событием для нашего города. Мы старались сделать все для того, чтобы участники и гости фестиваля чувствовали себя комфортно, прошли все запланированные спортивные соревнования, культурные мероприятия. И чтобы участники фестиваля, когда разъехались, надолго сохранили память о нашем городе», — подчеркнул он.

Музыкальная программа

Музыкальную программу мероприятия открыл артист Slame, исполнивший свои популярные хиты «Палароид», «Молодым» и «КАРДО».

На сцене также выступили танцевальные коллективы. Прошло зрелищное огненное и водное шоу, мотоциклисты с флагами России окружили сцену. Кроме того, прямо на главной сцене было сделано предложение руки и сердца.

Кульминацией вечера стало выступление группы «Хлеб», которая исполнила свои популярные треки «Чай, сахар», «Плачу на техно», «Эба» и другие.

Несмотря на проливной дождь, участники и зрители «КАРДО» по-настоящему насладились концертом.