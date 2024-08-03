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Биохимик и бывший инспектор ООН Рокко Касагранде заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может помогать создавать биологическое оружие, сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, биохимик протестировал чат-бот Claude и предупредил Белый дом о способности нейросети идентифицировать биологические агенты.

В статье отметили, что Касагранде и его команда ученых были обеспокоены, что Claude и другие чат-боты могут научить пользователей создавать потенциально опасные вирусы. Например, ИИ сообщил биохимикам о наиболее эффективном способе применения биологического оружия.

Из материала следует, что исследованием Касагранде заинтересовались действующий глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

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