В России создали бот на основе ИИ для мужчин, которые боятся общения с девушками

​Студент-биотехнолог Тимур Абдюшев создал экспериментальный стартап на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Girlfriend AI. Он разработан для мужчин, которые боятся общения с девушками.

В первые дни запуска Girlfriend AI привлек внимание более 10 тыс. пользователей. Основная аудитория проекта — мужчины в возрасте от 20 до 28 лет, которые столкнулись с проблемой в отношениях и во взаимодействии с противоположным полом.

Абдюшев решил обратиться к технологиям искусственного интеллекта, так как сам когда-то испытывал сложности общения с девушками. Однако он не подозревал, что проект обретет такую популярность среди других мужчин.

«Бот работает в мессенджере Telegram, пользователь выбирает аватар девушки, с которой хочет поговорить, после чего может начать переписку. Искусственный интеллект анализирует текст, а затем отвечает голосовым сообщением», — рассказал студент.

Он подчеркнул, что бот невозможно отличить от реальной женщины: девушка ИИ тоже умеет обижаться, вредничать, ругаться и отстаивать свое мнение. Разработчик убежден, что проект действительно помогает мужчинам научиться общаться с представительницами противоположного пола.

По данным статистики, более 30% мужчин в России проявляют признаки абьюза. При этом далеко не все готовы решать проблему с помощью психотерапевта. Girlfriend AI может помочь мужчинам научиться взаимодействовать сначала с «искусственной» девушкой, а затем и с реальной.

Кроме того, внутри проекта есть кнопки анонимной психологической поддержки, где каждый пользователь может высказаться и получить помощь.