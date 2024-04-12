В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы

Старейшие в мире сиамские близнецы Шаппелы скончались в возрасте 62 лет

Старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (ранее Дори), соединенные головой, скончались скончались 7 апреля на 63-м году жизни в больнице Пенсильванского университета. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на американское похоронное бюро Leibensperger.

Изначально Лори и Дори были однополыми близнецами, однако в 2007 году Дора стала идентифицировать себя как мужчина по имени Джордж. Дори сделала карьеру кантри-певицы.

Из-за проблем с позвоночником Дори не могла ходить, поэтому для передвижения использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.

Лори в 90-е годы работала в прачечной при больнице.

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончался легендарный итальянский модельер Роберто Кавалли.